В Институте изучения войны отметили, что украинские защитники ударили из HIMARS.

Защитники точно ударили по российским оккупантам в районе Кременной Луганской области. Гнев украинцев ощутила дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации.

По информации аналитиков Института изучения войны, ВСУ нанесли удар, когда оккупанты ожидали прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова и были собраны в одном месте.

Отмечается, что в результате работы HIMARS ликвидированы около 100 российских военных, а еще около 100 получили ранения, что вызвало волну негодований в Российской Федерации.

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Ситуация в Луганской области - что известно

Контрнаступление Вооруженных сил Украины напугало российских оккупантов, хотя оно еще и не началось в полной мере. Еще до начала освободитлеьной операции ВСУ оккупанты бежали со своих позиций, в частности в Луганской области, а также в Мариуполе и Новоазовске. Так, увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "Шторм-Z" российских оккупационных войск.

Позже стало известно, что во временно оккупированном Лисичанске дезертировали около 80 российских захватчиков, а в районе Бахмута Донецкой области – около 30 человек из ЧВК "Вагнер".

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