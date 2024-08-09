С нескольких направлений на Востоке Украины оккупанты снимают или уже сняли часть подразделений, в том числе тех, которые были "восстановлены" после штурмовых действий.

На данный момент продолжается перетягивание отдельных подразделений и резервов российских оккупантов под поселок Суджа (Курская область, РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Николевский Ванек.

Отмечается, что с нескольких направлений на Востоке Украины снимают или уже сняли часть подразделений, в том числе тех, которые были "восстановлены" после штурмовых действий на своем участке.

"В частности, минбатр 488 мсп, который был на Купянском направлении, уже находится в Курской области. Формируются новые опорники, налаживается взаимодействие с другими новоприбывшими подразделениями, основные силы тактической авиации также направлены именно в Курскую область", - говорится в сообщении. Видео дня

Согласно прогнозам СМИ, "пока они "придут в себя" пройдет время, сейчас по сути у кого логистика будет сильнее, тот и будет иметь локальный/тактический успех".

"Проблем хватает как у нас, так и у них. По потерям в живой силе или пленных здесь просто в салат перевес в нашу пользу", - резюмирует издание.

Ситуация в Курской области РФ

Российские оккупанты начали меньше атаковать на Покровском направлении из-за операции в Крурской области РФ. Об этом рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, враг "огрызается" и обстреливает из артиллерии, активно применяет дроны. Но при этом именно "мясные" пехотные штурмы и попытки их проведения уменьшились.

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