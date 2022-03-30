Оккупанты наносят удары по мирным городам и селам по всей линии фронта.

В Донецкой области российские оккупанты обстреливают мирные населенные пункты по всей линии фронта. Среди граждан есть пострадавшие.

Информацией о положении дел в регионе поделился глава Донецкой областной военной администрации Павло Кириленко.

По словам руководителя, ближе к утру враг совершил авиаудары по Марьинке и Новомихайловке. После этого по указанным населенным пунктам начала работать артиллерия.

С ночи ведутся обстрелы Авдеевки, Марьинки и Красногоровки вместе с их пригородами. Под огнем также оказалась Очеретинская громада.

Бомбардировки вызвали существенные разрушения и пожары. Среди жителей есть пострадавшие, однако точное количество пока уточняется.

Напомним, за прошедшую ночь российские оккупанты обстреляли не только Донецкую область. Удары наносились и по Чернигову с Нежином, а над Киевом сбили несколько ракет.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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