В 2025 году оккупанты трижды применили "Калибры" из акватории Черного моря.

Российские оккупанты выводили в Черное море 19 кораблей своего Черноморского флота, которые сейчас базируются в Новороссийске, чтобы избежать возможной атаки со стороны Сил обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"За прошедшие сутки с целью защитить корабли они просто вывели их в море, в Цемескую бухту (незамерзающая бухта находится в северной части российского побережья Черного моря - УНИАН). Это меры по рассредоточению. Просто 19 единиц "выскочили" из гавани и находились за пределами, возможно, в ожидании какого-то удара. Это действенный способ сохранить свои корабли", - объяснил Плетенчук.

В то же время, по словам Плетенчука, в Новороссийском порту применены все возможные средства защиты. Средства разоблачения надводной и подводной обстановки, системы ПВО, система наблюдательных постов, антидронные меры - против морских и воздушных дронов.

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Также спикер рассказал, о каких российских кораблях идет речь.

"Основную угрозу могут нести носители крылатых ракет, которые имеют достаточно большое расстояние для применения, но фактически за три месяца этого года было три таких применения. То есть каждый месяц - по одному. Всего в Азово-Черноморском регионе у РФ остается восемь боевых единиц, которые могут нести носители крылатых ракет: пять надводных и три подводных. На кораблях находится по восемь пусковых, на подводных лодках - по четыре", - отметил спикер.

По его словам, остальные боевые корабли могли бы нести угрозу нашим кораблям, если бы могли к ним подойти. Все эти корабли находятся в Новороссийске. Как пояснил спикер, речь идет о единицах, которые имеют определенное вооружение и их можно отнести к боевым.

По словам Плетенчука, боевые единицы в Крыму тоже есть, но их состояние небоеспособно - они находятся или находились на ремонте.

"Что касается Крыма, то там остается вспомогательный флот, флот обеспечения... Это единицы, которые входят в состав Черноморского флота РФ, но не являются боевыми", - добавил спикер.

Ситуация с российским флотом - последние новости

Ранее Дмитрий Плетенчук рассказал, где до сих пор находятся российские корабли. По его словам, сейчас корабли РФ, которые находятся в Средиземном море, сопровождают грузы, транспортируемые из сирийского порта Тартус. Кроме того, в Черном море корабли ЧФ России остаются в Новороссийске, а также некоторые в Крыму.

Также спикер ВМС ВСУ объяснил, какова для Украины ситуация в Черном море.

"Эта ситуация остается неизменной. Как неизменным остается тот факт, что при случае мы обязательно туда залетаем. Это уже происходило неоднократно, на счету Военно-морских сил не один состав с "шахедами", в том числе на территории РФ. В этом направлении мы постоянно работаем", - отметил Плетенчук.

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