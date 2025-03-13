В Африке продолжают работать "подразделения" РФ, которые ранее входили в состав ЧВК "Вагнер".

Сейчас российские корабли, находящиеся в Средиземном море, сопровождают грузы, которые транспортируют из сирийского порта Тартус, в Черном море корабли ЧФ РФ остаются в Новороссийске, и некоторые - в Крыму. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам в Средиземноморье боевые корабли РФ сопровождают конвои, которые эвакуируют российскую технику из Сирии.

"По крайней мере, корабли находятся в море, движение есть. Движение в разные стороны - как заходы, так и движение в западную часть Средиземного моря, то есть там процессы продолжаются", - отметил спикер.

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По его словам, если база в Тартусе будет закрыта для россиян, то у них есть определенная альтернатива в том регионе, в частности дружественные режимы в Африке. Военный добавил, что Сирия была у россиян базой обеспечения для их деятельности в Африке, где Москва имеет много интересов.

"У них там работают подразделения, которые ранее входили в состав так называемого "Вагнера" (ЧВК "Вагнер" - УНИАН). Они же никуда не делись - ни подразделения, ни интересы. Соответственно, их нужно обеспечивать", - констатировал Плетенчук.

По его словам, сейчас логистика для РФ в том регионе значительно не изменится.

"Существенно для них изменилась ситуация, когда перекрыли Босфор (из-за войны в Украине - УНИАН). Когда проливы были закрыты Турцией для так называемого "сирийского экспресса", который был коротким логистическим путем из Новороссийска в Сирию и, соответственно, в Африку", - пояснил военный.

В то же время в Азово-Черноморском регионе, фактически все корабли базируются в Новороссийске. В Крыму остаются единицы, которые нельзя назвать непосредственно боевой частью Черноморского флота РФ. Это, в основном, суда обеспечения, или нерабочие боевые корабли.

Также есть корабли-носители крылатых ракет на Каспии, но пока, по словам Плетенчука, пока подтверждения применения такого оружия не поступало.

О чем еще сообщает Плетенчук

Как писал УНИАН, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне снизили частоту перевозки грузов по Крымскому мосту, который построили незаконно. Оккупанты не могут полноценно использовать этот путепровод из-за полученных ранее повреждений. Использовать железную дорогу в полном объеме для переброски тяжелой бронированной техники рискованно.

По словам Плетенчука, остается автомобильная часть этого комбинированного мостового перехода, и можно на тралах перевозить технику. Также есть возможность у врага перевозить грузовиками боезапас, личный состав.

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