По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, информация об отсутствии линии обороны на Авдеевском направлении - это российское ИПСО.

Силы обороны имеют разветвленную систему линий обороны на Донецком направлении. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, на Донецком направлении линия обороны привязывается к складкам рельефа, водным преградам и особенностям местности.

"Я побывал на этих оборонительных укреплениях, которых у нас якобы нет и могу сказать точно - если враг хочет найти свою смерть на Авдеевском направлении, пусть наступает там, где у нас якобы нет укреплений", - сказал Лиховий.

Он также объяснил, из чего именно состоит украинская линия обороны на этом направлении.

"Они не имеют вид сплошной линии, как кто-то хочет ее упрощенно видеть. Но это очень разветвленная система подготовленных заблаговременно, еще с декабря, запасных позиций, огневых позиций отделений, противотанковые рвы, есть и бетонные бункеры и деревянные ВОПы, где надо с бронекапсулами, работа над этим ведется длительное время. Где надо - работы продолжаются, в некоторых местах она закончена и это могут увидеть бригады, которые там находятся", - рассказал спикер.

Кроме того, Лиховий раскритиковал людей, которые заявляют, что украинские войска не возводят линию обороны.

"Те, кто говорят, что у нас якобы нет инженерно-фортификационных сооружений, они презирают в первую очередь военнослужащих инженерных подразделений, командование Сил поддержки, которые постоянно выполняют эту работу и приносят конкретный результат, который несомненно усиливает нашу оборону", - подчеркнул военный.

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Ранее Лиховий сообщал, что армия РФ уменьшила количество авиаударов в разы. Кроме того, спикер отметил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что Украина начала готовить взлетно-посадочные полосы для F-16. По информации от Воздушных сил, сейчас происходит процесс адаптации уже существующих в Украине аэродромов.

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