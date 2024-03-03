Защитники также уничтожили склад боеприпасов и другие важные цели врага.

Бойцы Сил специальных операций продолжают качественно уничтожать врага на Донецком направлении. Защитники уничтожили место расположения и хранения группы российских беспилотников.

Военные отметили, что одна группа операторов дронов Сил спецопераций во время разведки обнаружили на Донецком направлении вражеские цели. Воины за один день уничтожить склад российских боеприпасов, место расположения и хранения БПЛА противника, а также ретранслятор.

"Все цели были уничтожены благодаря умелым действиям наших воинов. Кроме того, в ходе поражения уничтожены три единицы живой силы противника", - заявили бойцы ССО.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

На Донецком направлении воины Сил спецопераций ранее зачистили опорный пункт врага и взяли оккупантов в плен.

Боевая группа действовала быстро и слаженно: пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из RGP-40, другая – подошла вплотную к противнику с тыла. Воины ССО зачистили опорный пункт, двух военнослужащих противника взяли в плен

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