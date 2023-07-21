Андрей Юсов отметил, что оккупантам дали указку во всем винить Украину.

Россияне еще не отказались от теракта на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Этот сценарий просто отложили.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, разведка предупреждает украинцев, как только оккупанты прибегают к провокациям или готовятся к ним. Он указал, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС россияне занимались минированием объектов на ЗАЭС, потому что россияне рассматривали сценарий подготовки теракта на станции.

"Этот сценарий рассматривается, но отложен немножко в сторону. И параллельно продолжаются другие вещи", - отметил Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, российским окупантам рассказывают о якобы "атаки украинцев, которые готовятся к захвату станции" и так называемых "ДРГ", а также он получили указку в любых инцидентах обвинять Украину.

"Работы по минированию уже были проведены. И это та угроза, которая остается. Другое дело - это принятие решения о том, что там может происходить", - подытожил Юсов.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Россияне захватили ЗАЭС 4 марта 2022 года, а их некомпетентный персонал подвергает весь мир угрозе ядерной катастрофы. Украина неоднократно заявляла, что безопасность станции может гарантировать лишь ее возвращение под контроль Киева и МАГАТЭ.

По состоянию на 14 июля 2023 года на станции находилось около 500 оккупантов, а также военная техника и боеприпасы. Кроме того, Россия заминировала крыши корпусов реакторов.

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