По словам Дмитрия Орлова, оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных.

Пожар, который произошел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вечером, 11 августа, является провокацией российских оккупантов, которые сейчас контролируют станцию. Об этом в комментарии проекту "Новости Приазовья" заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, градирни, в которых произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения технической воды, которая есть в водоеме-охладителе для реакторов АЭС.

"Градирни не работали уже достаточно долгое время. Обычно они работают летом и когда работает там достаточно существенное количество энергоблоков, потому что некоторые находились периодически в ремонтном состоянии. Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечему гореть", - рассказал мэр. Видео дня

Орлов не исключает, что таким образом, "оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных".

Пожар на Запорожской АЭС - последние новости

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что пожар на Запорожской АЭС прекратился. Уровень радиации в Никопольском районе, откуда фиксировали пожар, в норме.

Как известно, накануне вечером над Запорожской АЭС заметили густой дым. Глава РОА сообщил, что гореть могут шины, которые подожгли в градирне, - сооружении для охлаждения воды атмосферным воздухом.

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