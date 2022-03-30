Малыши 2020 и 2014 годов рождения могут потерять ноги. За их жизнь борются врачи.

Оккупанты обстреляли из артиллерии город Лисичанск Луганской области, в результате чего ранения получила семья: двое детей в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Обстрелы в Лисичанске не утихают. ...продолжают обстреливать город, чередуют район за районом. В результате артиллерийского обстрела Лисичанска ранена целая семья. Это уже второй тяжелый обстрел за день", - говорится в сообщении.

Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Однако ситуация с детьми значительно сложнее.

"Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице. У дочки 2020 года рождения - огнестрельное осколочное ранение брюшной полости, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У ее братика 2014 года рождения - множественные огнестрельные осколочные ранения с размозжением обеих стоп и обеих голеней. С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. Медики продолжают бороться за жизнь малышей", - рассказал председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине россияне обстреляли Северодонецк, Рубежное, Попасную и Кременную. Кроме того, примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Известно по меньшей мере об одном погибшем, еще 5 человек спасли из-под завалов.

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