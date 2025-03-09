Военный заметил, что в настоящее время доставка продовольствия, воды и БК на украинские позиции очень затруднена.

Россияне в Курской области пытаются окружить украинских военных и прорвать оборону ВСУ.

Об этом сообщил главный сержант 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус. Военный отметил, что оккупанты имеют численное преимущество и активно используют дроны. "FPV-беспилотники фактически контролируют проезд на Суджанском направлении, что значительно затрудняет передвижение украинских военных", - детализировал он.

Чаус рассказал, что россияне пытаются взять украинских военных в окружение, а также найти слабое место в обороне. Россияне отправляют по 4-5 человек на украинские позиции, чтобы разведать ситуацию.

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Кроме того, он отметил, что в настоящее время доставка продовольствия, воды и БК на украинские позиции очень затруднена.

Ситуация на Курщине

На днях ситуация на Курщине существенно обострилась. Вчера западные СМИ писали о возможном окружении украинских военных в районе Суджи. Впоследствии стало известно, что в Суджанском районе Курской области россияне пытались проникнуть на территорию, которую контролируют ВСУ через подземные коммуникации магистрального газопровода, но 80% из них было уничтожено. Об этом сообщил офицер ВСУ Мирослав Гай.

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