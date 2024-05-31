В городе продолжаются уличные бои.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отмечает, что ВСУ сейчас контролируют более 70% города Волчанск Харьковской области.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об оперативной ситуации на Харьковщине. Волошин отметил, что на этом направлении за минувшие сутки произошло три боевых столкновения, а с начала сегодняшних суток враг активных действий пока не проводил. Оккупанты перешли к тактике поражения позиций украинских войск ударами артиллерии и управляемых авиационных бомб.

Кроме того, спикер рассказал, что противник пытается поддерживать свои активные штурмовые действия за счет того, что маневрирует резервами и подразделениями. В частности, есть информация о перемещении вражеских подразделений, относящихся к 44-му и 11-му армейским корпусам, которые враг пытается привлечь к проведению боевых действий.

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"У него этих сил и средств пока не хватает. Поэтому наши Силы обороны делают все возможное, чтобы и укрепить оборону, держать врага под огневым контролем", - сказал Волошин.

Также Силы обороны Украины пытаются контролировать ситуацию на том направлении и не дать оккупантам продвинуться как и на другие населенные пункты и города, так и не дать им закрепиться в городе Волчанск.

"Сейчас ситуация такова, что Силы обороны контролируют более 70% этого города. Продолжаются уличные бои. Однако россияне пытаются все же продвигаться и малыми группами, чтобы закрепиться на территории. Однако, успехов у них там нет", - отметил спикер.

Как отмечается в сообщении на Facebook-странице Генштаба ВСУ с оперативной информацией по состоянию на 10:30, на Харьковском направлении украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи. "За вчерашние сутки враг потерял на этом направлении 152 оккупанта. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, 10 БпЛА и столько же автомобилей. Поврежден один танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и пять автомобилей", - отметили в Генштабе.

На Купянском направлении с начала суток отбита одна вражеская атака вблизи Новоегоровки. Продолжаются бои в районах Петропавловки, Берестового и Макеевки. Также отмечается, что за минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 82 человека. Уничтожен один танк, артиллерийская система, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5"; повреждены боевая бронированная машина и пять артиллерийских систем противника.

На Лиманском направлении российские захватчики пытаются атаковать неподалеку Дибровы. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Также на Сиверском направлении продолжаются бои в районе Берестового. Трижды враг пытался прорваться в направлении Выемки, но успеха не имел, потерь позиций не допущено.

"На Краматорском направлении с начала суток отражены две попытки противника приблизиться к Часовому Яру. Подразделения Сил обороны успешно сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. Сейчас враг совершил четыре попытки оттеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоселовка Первая и Невельское, отбита атака в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении продолжается бой вблизи Константиновки, ситуация остается под контролем Сил обороны.

"Высокую цену враг заплатил за вчерашнюю активность на Покровском и Кураховском направлениях. По уточненной информации, только на этих двух направлениях российский агрессор суммарно потерял 534 человека убитыми и ранеными. Уничтожено четыре танка оккупантов, девять боевых бронированных машин и шесть авто. Кроме того, еще три танка, четыре боевые бронированные машины и две артсистемы получили повреждения", - отметили в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что на Ореховском направлении было отражено три штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки. Потерь позиций не допущено.

Ситуация на Харьковщине

30 мая Волошин отметил, что логистические маршруты врага в приграничье Харьковщины уже частично перерезаны, но российские оккупанты пытаются перегруппироваться и поддерживать свою активность.

Спикер рассказал, что противник теряет на этом направлении много техники. Украинские защитники делают все возможное для того, чтобы враг нес большие потери.

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