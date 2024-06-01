Пограничный город почти полностью разрушен, но оккупанты пытаются причинить еще больше вреда.

Силы обороны сдерживают наступление россиян на севере Харьковщины. Пограничный город Волчанск примерно на 70% контролируется защитниками, заявил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

"В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами. Но Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", - рассказал представитель Сил обороны.

По словам Волошина, украинская армия держит под огневым контролем реку Волчья, которую пытаются форсировать захватчики.

Видео дня

Украинский мониторинговый проект DeepState в свою очередь сообщает, что россияне практически полностью уничтожили северную часть Волчанска за три недели своего наступления.

"Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных поражениях строительного фонда города. Ориентировочно от 50 до 80 процентов уничтожено и не подлежит восстановлению. Есть еще целые дома в южной части города, но и им еще не долго стоять при такой интенсивности", - отмечает DeepState.

Битва за Харьковскую область: последние новости

Как писал УНИАН, наступление российских оккупантов на севере Харьковской области окончательно остановилось благодаря сопротивлению украинцев. Успех украинской обороны признали в Совете национальной безопасности при президенте США.

Также мы рассказывали, что ВСУ, вероятно, начали применять американское оружие для ударов по российской территории. Аналитики проанализировали видео работы РСЗО HIMARS вблизи Волчанска и связали его с найденными обломками снарядов на территории Белгородской области.

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