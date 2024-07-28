Оккупанты хотят растянуть украинские силы по границе с Россией.

Активность оккупантов возле населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине может свидетельствовать о попытке растянуть украинские силы по границе. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

Он отметил, что каждый украинец должен понимать, что на любой точке, где проходит линия границы Украины и России, может быть открыт новый участок фронта.

"Россияне сейчас стараются максимально отвлекать и растягивать украинские силы по всей линии боевого соприкосновения. И это мы увидели в районе населенного пункта Сотницкий Казачок, откуда россияне в последние дни начали активно простреливать украинские территории. Конечно, что это может быть новым участком фронта. Россияне сейчас активно наблюдают за тем, где украинская оборона слабее, активно прощупывают, чтобы туда подтягивать максимальное количество резервов, потому что цель у них одна - добраться до Харькова", - подчеркнул Черняк. Видео дня

По его словам, Силы обороны готовы к любым маневрам врага и дадут отпор. Черняк также рассказал, что враг пытается вклиниться в украинскую оборону. По его словам, действует российская разведка.

"Наши разведчики некоторое время назад столкнулись с разведывательной группой противника. "Зеленка" на Харьковщине очень густая, поэтому наблюдать за перемещениями таких групп довольно сложно. И в последний момент удалось обнаружить такую группу и ее уничтожить в полном составе", - подчеркнул он.

Черняк добавил, что враг на Харьковщине закапывается - свои "норы, траншеи оборудует под кронами деревьев, чтобы защититься от FPV-дронов и от сбросов".

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 июля Силы обороны провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова, отвоевали позиции в Волчанске и имеют успехи возле Сотницкого Казачка. По данным Института изучения войны ISW, на этом направлении против украинцев воюет чеченское подразделение.

В то же время украинский источник сообщил, что украинские силы отбросили российские силы от Сотницкого Казачка - на северо-западе от Харькова.

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