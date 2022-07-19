Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

В Беларуси продолжается ротация военных на украинско-белорусской границе.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, которые привлечены к прикрытию участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БпЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси", - говорится в сообщении.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают усиленно охранять участок украинско-российской границы.

"Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и населенных пунктов Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области. Подразделения противника продолжают ведение воздушной разведки", - добавили в ведомстве.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападениясо стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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