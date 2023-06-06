На Донбассе продолжается оборонительная операция.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской области.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, отметив при этом, что в операционной зоне Сил обороны Таврического направления противник продолжает ведение наступательных действий на Авдеевском направлении, ведет активно оборону на Запорожье, а именно – на Новопавловском и Ореховском направлениях..

"После ситуации №1 в Бахмуте и вокруг него Марьинка остается горячей и пульсирующей точкой №2. также в очередной раз подтверждается, что противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской области", - сказал он.

Видео дня

"Здесь враг в ожидании нашего наступления основные усилия направляет на поддержку своих подразделений в постоянной боевой готовности, продолжает фортификационное оборудование своих рубежей и позиций, устанавливает минно-взрывное заграждение", - добавил Шершень.

Кроме этого, он подчеркнул, что на Донбассе с 24 февраля 2022 года продолжается оборонительная операция.

Ситуация в Украине

В последние дни на территории Луганской области российские оккупанты усилили свое давление.

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 40 вражеских атак на ряде направлений.

Кроме этого, минувшей ночью россияне в очередной раз атаковали Украину, запустив 35 крылатых ракет из района Каспийского моря. Все ракеты были сбиты украинской ПВО.

Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов Херсонщины. Оккупанты фактически уничтожили и Каховскую ГЭС и Каховское водохранилище.

Вас также могут заинтересовать новости: