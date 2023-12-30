Он отметил, что интригой на будущее остается плацдарм ВСУ в Крынках на Левобережье Херсонщины.

Военный эксперт Александр Мусиенко проанализировал, как выглядит линия фронта на конец года, о чем свидетельствует нынешняя тактика российских оккупационных войск и к чему готовиться в 2024 году.

"Тактика врага сейчас говорит о том, что россияне хотели бы еще этой зимой, особенно на востоке, достичь определенных территориальных достижений, хотели бы продвинуться. Очевидно, что до конца года был план по захвату всей Донецкой области, он не удался. Поэтому решили ограничиться рапортованием Шойгу (министр обороны РФ - УНИАН) Путину о том, что они прошли в районе Марьинки около 3 км. с марта этого года, фактически разрушив этот населенный пункт своей артиллерией", - акцентировал Мусиенко в эфире общенационального телемарафона.

Он считает, что к весне на линии фронта российские оккупанты особенно сосредоточатся в атаках на востоке Украины и к этому "добавится юг". "Очевидно, что сейчас растут определенные такие наступательные действия врага на Ореховском и Запорожском направлении, наши силы там сдерживают. Но, я допускаю, что в течение зимы и даже начала весны, российские войска, скажем так, могут получить определенные тактические незначительные достижения, которые не приведут к оперативно-стратегическим прорывам. То есть, какого-то значительного движения прорыва в них не будет. Потому что украинские силы уверенно держат линию обороны, несмотря даже, если приходится где-то отойти, осуществить тактическое отступление. Ситуация под контролем", - подчеркнул Мусиенко.

Видео дня

"После того, когда нашим силам удастся отбить сейчас эти атаки на востоке, украинские войска будут находиться в активной обороне, как они сейчас есть. цель будет стоять - максимально уменьшать наступательный потенциал врага, увеличивая его потери в живой силе, технике, силах и средствах. А дальше, я не исключаю, что могут быть определенные встречные контратаки и бои, которые уже могут привести к успеху украинских войск. Кроме того, остается определенная интрига на будущее относительно плацдарма на левобережье Херсонщины в Крынках. Не исключено, что там возможно оживление с нашей стороны наступательных действий", - акцентировал Мусиенко.

Он резюмировал, что нынешняя ситуация на линии фронта сложная, но нет никаких оснований для роковых настроений и прогнозов.

"Украина сохранила свою государственность, суверенность, независимость. Россия не достигла стратегических целей и нет сейчас возможности их достичь. Да, мы не выиграли еще - это тоже надо признавать. Да, у нас есть часть территорий, которая пока еще оккупирована российскими войсками. Но это тоже не есть победа России. Более того, оценивая ситуацию, которая сейчас есть на фронте, я не вижу никаких поводов для каких-то роковых и апокалиптических настроений или прогнозов. Ситуация не простая, но атаки врага отражаются. И в принципе, сказать, о том, что враг может активно продвинуться, невозможно. Какие-то тактические достижения они могут получить, но, получить какие-то значительные продвижения, абсолютно нет", - подчеркнул Мусиенко.

Ситуация на фронте: последние новости

В последней сводке Генеральный штаб сообщал, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Укранские силы продолжают сдерживать войска РФ в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с плацдармов на левом берегу Днепра.

Западные аналитики, прогнозируя возможные сценарии войны в Украине на следующий год, отмечают, что линия фронта в последние месяцы остается неизменной, однако ход войны может измениться. Они склоняются к мнению, что ее результат будет зависеть от принятых в 2024 году политических решений.

Вас также могут заинтересовать новости: