Все больше аналитиков склоняются к мысли о том, что исход войны в Украине будет решаться в США и Европе.

Война РФ против Украины скоро вступит в третий календарный год, а линия фронта в последние месяцы остается неизменной, однако в 2024 году ход войні может измениться.

Такое мнение ВВС высказали несколько западных военных экспертов. По словам Барбары Занчетты из Королевского колледжа Лондона, перспективы окончания войны в Украине остаются безрадостными. По сравнению с декабрем 2022 года, позиции президента РФ Владимира Путина сильнее, но скорее в политическом, чем в военном смысле.

Ситуация на поле боя остается неопределенной. Наступление ВСУ остановилось, но и прорыва РФ тоже нет. Исход зависит от политических решений, которые будут приняты далеко от линии фронта - в Вашингтоне и Брюсселе.

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В связи с этим эксперт отметила впечатляющее единство Запада, однако в настоящее время оно начинает колебаться. А колебания на Западе придают смелости Путину.

Занчетта допустила вероятность того, что война будет продолжаться весь 2024 год, но она не может тянуться бесконечно.

"Учитывая, что нерешительность Запада подбадривает Россию, в которой не стоит ожидать госпереворота или проблем со здоровьем у Путина, ведущих к его кончине, единственным предсказуемым выходом выглядит урегулирование конфликта путем переговоров. Переговоров, от которых обе стороны продолжают отказываться", - констатировала она.

В свою очередь бывший генеральный директор Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк сказал, что ход войны в этом году ознаменовал возвращение войны индустриальной эпохи - того типа войны, который был в XX веке.

Эксперт отметил, что война индустриальной эпохи заставляет... целые экономики, переходить к приоритетному производству военных материалов. "В результате оборонный бюджет РФ утроился с 2021 года и в следующем году составит 30% государственных расходов", - сказал эксперт.

"Все это делает войну в Украине самой длительной и разрушительной кампанией из всех, которые Европа видела с середины прошлого века", - сказал он.

По словам Кларка, 2024 года покажет, кто окажется более готов и способен удовлетворить ненасытные требования этой войны индустриальной эпохи - РФ и ее поставщики в Северной Корее и Иране или Украина и ее западные партнеры.

Эксперт добавил, что было бы неправильно сказать, что ситуация на фронте в Украине зашла в тупик, но обе стороны, пытаясь овладеть стратегической инициативой, способны сдерживать противника.

"Российские войска могут попытаться вести наступление по всей линии фронта, чтобы взять под контроль весь Донбасс. Украина, вероятно, попытается развить успех, которого она достигла в восстановлении контроля над западной частью Черного моря и жизненно важным торговым коридором в Босфор", - допустил Кларк.

Также он допустил, что Киев попытается преподнести российским оккупантам новые сюрпризы на поле боя, чтобы вывести их из равновесия в некоторых областях.

"Но по сути 2024 год выглядит годом консолидации — и для Киева, и для Москвы", - высказал мнение он.

Кларк отметил, что у России не хватает ни вооружений, ни обученного личного состава, чтобы начать стратегическое наступление - по крайней мере, до весны 2025 года. Украина же нуждается в западной финансовой и военной поддержке, чтобы продолжать войну в 2024 году, но при этом она также накапливает внутренние резервы, чтобы создать условия для серии освободительных наступлений в будущем.

"Ход этой войны в 2024 году будет определяться скорее в Москве, Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Тегеране и Пхеньяне, чем в Авдеевке, Токмаке, Краматорске или на любом из опустошенных полей сражений вдоль линии фронта", - подытожил Кларк.

В свою очередь бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что у РФ нет решительного, прорывного потенциала, чтобы захватить Украину, и она сделает все возможное, чтобы удержать то, что смогла захватить, используя время для укрепления обороны. При этом она надеется, что Запад потеряет желание поддерживать Украину.

"Но Украина не остановится. Она борется за свое выживание и понимает, что сделает РФ, если украинцы прекратят борьбу", - сказал Ходжес.

Также он поделился ожиданиями от войны на ближайшие месяцы и считает, что Украина предпримет следующее:

восстановить подразделения, измотанные месяцами боев, что необходимо для возобновления наступления;

улучшить систему подбора личного состава в Украине, чтобы максимизировать доступные резервы в живой силе;

увеличить производство боеприпасов и оружия;

улучшить способность действовать против мощных российских средств радиоэлектронной борьбы — постановки помех, перехвата, целеполагания.

"К началу лета Украина впервые сможет задействовать истребители F-16 американского производства, что улучшит ее способность противостоять российской авиации и укрепит ее собственную противовоздушную оборону", - отметил Ходжес.

Также военный спрогнозировал, что Украина сделает все, чтобы продолжать давить на россиян, чтобы сделать неприемлемым для них пребывание в Крыму.

Он отметил, что хотя украинцы не обладают безграничными ресурсами, особенно артиллерийскими боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности, но российские солдаты находятся в худшем положении.

"Война – это испытание воли и логистики. Российская система логистики хрупка и находится под постоянным давлением со стороны Украины", - подытожил он.

Война в Украине: новости

Российские войска почти по всей линии фронта словно "щит" растянули невидимую стену электромагнитных импульсов. Речь идет о радиоэлектронной борьбе РФ, "жертвами" которой становятся выпущенные ВСУ ракеты, снаряды и дроны.

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