На Бахмутском направлении Силами обороны была отражена атака противника в районе Андреевки, а на Запорожском - западнее Вербового.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о текущей ситуации на Авдеевском направлении и вокруг Марьинки. Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены три атаки врага в районах Степового, Авдеевки и еще 12 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение", - отметили в Генштабе.

"На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил пять безуспешных атак на позиции наших защитников", - говорится в сообщении.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели, но нанесли авиационные удары в районах нескольких населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел, однако артиллерийским и минометным обстрелам там подверглись около 10 населенных пунктов. Кроме того, на Запорожском направлении силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

Среди прочего отмечается, что враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил девять безуспешных штурмовых действий на позиции украинских войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

Зеленский сегодня посетил Авдеевку

Президент посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Он лично поблагодарил воинов.

Также они с командиром обсудили оборонную ситуацию и основные потребности военных.

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