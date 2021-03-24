С начала суток российские оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе.
Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.
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Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Кроме того, вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет", - уточнили в штабе ООС.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ.
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