Боевых потерь среди украинских воинов нет.

С начала суток российские оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

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Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Кроме того, вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет", - уточнили в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ.

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Автор: Антонина Доломанжи