С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
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«По позициям украинских защитников возле населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4», - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что в результате выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На такие действия оккупантов подразделения Объединенных сил отреагировали открытием ответного огня. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Также в штабе сообщили, что саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 193 взрывоопасных предмета.
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