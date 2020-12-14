Выстрелы были неприцельными, поэтому ответный огонь украинские воины не открывали.

Сегодня вечером российско-оккупационные войска на Донбассе открыли огонь из гранатометов возле населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Читайте такжеРаде предлагают продлить на год действие "особого статуса" ОРДЛООб этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 14 декабря, в районе проведения ООС наблюдалась тишина. Однако ближе к вечеру было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. По позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали", - говорится в сводке.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также сообщается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Ситуация на Донбассе

За сутки 13 декабря со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня вблизи населенных пунктов Пивденное, Гнутово, Катериновка, Водяное на Приазовье и Водяное возле Донецка.

В течение суток противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы оккупантов украинские защитники открыли огонь из штатного оружия и подавили огневую активность врага. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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Автор: Юлия Петриченко