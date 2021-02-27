По состоянию на 7:00 утра 27 февраля штаб зафиксировал одно нарушение режима тишины.

Ситуация на Донбассе 26 февраля заметно обострилась. В результате обстрелов оккупантов были ранены 10 украинских военных, еще один боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Боевики 14 раз нарушали режим тишины.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Рядом с Водяным пророссийские наемники вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов – боевое травмирование.

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В районе населенного пункта Пески оккупанты обстреливали украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и неподалеку населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты осуществили дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение.

Возле Каменки оккупанты произвели несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Пивденным – еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

«На обстрелы вооруженными формированиями РФ украинские защитники давали адекватный ответ», – информирует пресс-служба штаба.

Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.

"Все воины, которые были ранены в течение прошедших суток, оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сводке.

Штаб ООС отмечает, что с целью немедленного прекращения огня УС СЦКК неоднократно направляли запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "тишина". Однако во всех случаях они были проигнорированы наемниками ОРДЛО.

По состоянию на 7:00 утра 27 февраля штаб зафиксировал одно нарушение режима тишины: оккупанты РФ открыли прицельный огонь по позициям ВСУ неподалеку Зайцевого.

Ситуация на КПВВ

Вчера, 26 февраля, боевики на КПВВ "Счастье" не пропустили гуманитарный груз ООН, весом около 136 тонн (11 грузовиков). Он был предназначен для учреждений образования, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан. В настоящее время принимаются меры по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины.

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Автор: УНИАН