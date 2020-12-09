Военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам.
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"В этом контексте еще раз хочу высказать не только свое мнение, но и обоснованную позицию Генштаба, экспертов: сугубо военного решения вопроса на Донбассе нет. Военное решение невозможно по многим причинам", - заявил Хомчак
Он объяснил, что в таком случае, во-первых, Украину могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов.
"Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения", - отметил он.
Во-вторых, будут серьезные потери и среди военных. Их будут исчислять трех-четырехзначными цифрами за продвижение вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому?",- задался вопросом Хомчак.
Также он отметил, что надо не забывать, что у России есть значительно больше ресурсов.
При этом он отметил,что украинское войско должно быть готово к любому развитию событий, должно быть обученным не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные действия.
"Среди главных задач - обеспечение готовности органов военного управления, воинских частей к выполнению задач по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии на суше, в воздухе и на море с любого направления, готовности к восстановлению территориальной целостности государства с совершенствованием способов ведения оборонительных и стабилизационных действий, к ведению наступательных действий, в частности, на урбанизированной местности", - пояснил главнокомандующий ВСУ.
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