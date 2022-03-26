Враг обстреливает город из танков, минометов и САУ.

На окраинах Славутича на Киевщине третий день продолжаются бои, оккупанты в город не зашли, его защитники держат оборону.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев.

"Третий день бои. В город они не зашли. Бои идут на окраинах. Город не сдаем, но силы не равны", - отметил он.

По словам Фомичева, потери с украинской стороны есть, в том числе среди мирных жителей.

"Сколько гражданских погибло - поймем утром", - сказал городской голова.

Он добавил, что оккупанты обстреливают город из танков, минометов и САУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, днем городские власти Славутича запретила жителям передвигаться по городу. Причина - присутствие снайперов.

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