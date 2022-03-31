Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов еще два населенных пункта на Черниговщине.
Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"ВСУ освободили Лукашовку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков", – отметил он.
По словам Чауса, наконец в эти села смогли привезти все необходимое.
"Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину", – подчеркнул председатель ОВА.
Ситуация на Черниговщине
На днях председатель ОВА заявлял, что потери врага в области настолько велики, что не уступают ситуации в Чернобаевке. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные силы уничтожают очень много сил противника", – сказал Чаус.
А меж тем в самом Чернигове ситуация на грани гуманитарной катастрофы. Уже более четырех недель в городе нет электричества, водоснабжения, газа, отопления и почти отсутствует связь. Количество убитых оккупантами в городе может составлять уже до 400 человек.