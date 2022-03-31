В Лукашовке и Слободе осталось немало взрывных "подарков" от оккупантов.

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов еще два населенных пункта на Черниговщине.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"ВСУ освободили Лукашовку и Слободу. Там осталось немало взрывных "подарков" от орков", – отметил он.

По словам Чауса, наконец в эти села смогли привезти все необходимое.

"Местные жители измучены, но это не поколебало веру в Украину", – подчеркнул председатель ОВА.

Ситуация на Черниговщине

На днях председатель ОВА заявлял, что потери врага в области настолько велики, что не уступают ситуации в Чернобаевке. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные силы уничтожают очень много сил противника", – сказал Чаус.

А меж тем в самом Чернигове ситуация на грани гуманитарной катастрофы. Уже более четырех недель в городе нет электричества, водоснабжения, газа, отопления и почти отсутствует связь. Количество убитых оккупантами в городе может составлять уже до 400 человек.

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