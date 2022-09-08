По предварительной информации, Россия наносит удары из РСЗО.

Россияне утром 8 сентября нанесли удары по нескольким районам Харькова. В данный момент известно о двух погибших и пяти раненых.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты ударили по Немышлянскому и Индустриальному районам города. Он призвал местных жителей максимально находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

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"К сожалению, в результате обстрелов Индустриального района есть пострадавшие. По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения", - заявил Синегубов.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, Россия наносит удары из РСЗО.

"Также под вражеским огнем Индустриальный район. Предварительно два "прилета". Один в административное здание. Относительно второго информация уточняется", - отметил он.

Ранее Синегубов сообщал, что за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по инфраструктуре Харькова. После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно - вновь применили ракеты комплекса С-300.

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