Ракету сбили в районе села Доманевка.

Украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над Николаевской областью.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"ПВО сбила вражескую ракету над Доманевкой", - отметил он.

Ситуация на Николаевщине:

29 июля российские военные ударили кассетными снарядами рядом с остановкой общественного транспорта в Николаеве.

В ночь на 10 августа 2022 года в Николаеве была объявлена воздушная тревога. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в областном центре были слышны взрывы.

10 августа оккупанты ночью накрыли Николаев из "Смерчей".

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