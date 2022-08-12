Украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над Николаевской областью.
Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"ПВО сбила вражескую ракету над Доманевкой", - отметил он.
Ситуация на Николаевщине:
29 июля российские военные ударили кассетными снарядами рядом с остановкой общественного транспорта в Николаеве.
В ночь на 10 августа 2022 года в Николаеве была объявлена воздушная тревога. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в областном центре были слышны взрывы.
10 августа оккупанты ночью накрыли Николаев из "Смерчей".
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