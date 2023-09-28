ДРГ в форме украинских защитников на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии.

На Запорожском направлении штурмовики и разведчики взяли в плен диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов. Диверсанты были одеты в форму украинских защитников.

"Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что врагов в плен взяли бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой.

Российская ДРГ в Сумской области - последние новости

Ранее недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины Сумской области украинские военные обнаружили диверсионно-разведывательную группу россиян. Военные вступили в стрелковый бой, враг с ранеными отступил.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что 10 российских диверсантов украинские защитники обнаружили во время проведения разведки. Украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой, а им на помощь отправились противодиверсионные резервы от Нацгвардии и пограничной заставы с расчетами беспилотников. Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины.

По словам Наева, отход диверсионно-разведывательных сил россияне прикрывали минометами 120-мм калибра.

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