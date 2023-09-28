Около 13:10 россияне нанесли авиаракетный удар двумя ракетами.

Сегодня днем, 28 сентября, российские захватчики двумя ракетами ударили по территории Авдеевского коксохимического завода, на предприятии произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает Суспільне.

По его словам, около 13:10 россияне нанесли авиаракетный удар двумя ракетами.

Видео дня

"Одна из ракет попала в склад хранения нафталина, горят остатки. Без пострадавших", - рассказал Барабаш.

Обстрелы России

Российские оккупанты не перестают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

Так, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", из которых три были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны.

Кроме того, сегодня вечером, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский "Шахед".

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: