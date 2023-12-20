В течение суток противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая ракета Х-59.

В течение суток силы обороны ударили по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а еще два таких удара нанесли украинские подразделения ракетных войск.

Украинская авиация уничтожила зенитно-ракетный комплекс противника. Также в течение суток противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая ракета Х-59.

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"Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 артиллерийских средств противника", - сообщает Генштаб.

В то же время оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационных ударов по Украине, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отмечают в Генштабе.

Война с Россией-детали

Сегодня, 20 декабря, утром на территории временно оккупированного Крыма снова раздавались взрывы. По данным росСМИ, оккупированный полуостров атаковали ракеты и дроны, был прилет по Центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.

Первая атака произошла в районе 4 утра в Алуште, предварительно, атака была совершена из БПЛА : 3 прилета зафиксированы по территории воинской части 28735 ПУ ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское в Алуште. В результате атаки один служащий ПУ ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи.

Через некоторое время была совершена еще одна атака – по данным СМИ, в 5 утра ракеты Storm Shadow ударили по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района.

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