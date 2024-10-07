В частности, превосходящие силы россиян будут расти и смысла держаться за Суджу нет.

Силам обороны Украины придется выходить из Курщины из-за постоянного накопления российских сил, потому что их преимущество уже больше в 4-6 раз. Об этом директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук сказал в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт считает, что основная военная цель Курской операции заключалась в сковывании резервов российских войск, чтобы не дать россиянам оперативно их использовать.

"По большому счету, отчасти, этой цели удалось достичь. По меньшей мере, стратегические резервы. Это те армии ленинградского военного округа, которые формировались - они были скованы как раз на Курщине, и таким образом, они не попали ни на Харьковское направление, на дальше на восток нашего государства", - сказал Лакийчук.

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Он отметил, что враг также был вынужден часть сил перебросить с других участков. По его словам, речь идет о не самых слабых силах, а именно бригады морской пехоты, воздушно-десантную дивизию. "Эти подразделения не усилили наступление на Покровск", - добавил Лакийчук.

Эксперт уточнил, что украинские силы сковывают именно превосходящие силы противника на Курщине. В этом регионе силы россиян превосходят украинские силы в 4-6 раз.

"Я не убежден, что они (украинские силы) смогли бы так эффективно их сдерживать на направлении главного удара противника", - отметил он.

Лакийчук считает, что цель сковать силы противника является очень рискованной, потому что в зависимости от того, как россияне будут накапливать силы на Курщине, то противостоять им будет все труднее:

"Я думаю, что наше командование рассчитывало на больший успех Курской операции именно с военной точки зрения - на то, что враг начнет перебрасывать значительные силы с направления главного удара, с Покровского направления, с Кураховского направления, где у него наибольшая концентрация сил и мощные резервы. Впрочем, такого не произошло".

Он отметил, что считал, что Путину важнее защитить свое государство, чем удерживать и захватывать чужие земли.

"Нет, оказывается все наоборот. Ему какой-то условный украинский Покровск или Угледар значительно важнее, чем Суджа или еще их российские населенные пункты", - отметил Лакийчук.

В то же время, он проанализировал дальнейшие перспективы украинских войск на Курщине.

По его убеждению, уже в первые дни Курской операции украинским силам удалось достичь военно-политических целей, и в частности, было продемонстрировано Западным партнерам, что украинцы могут воевать на территории России.

"Что касается военного результата - наша задача была и есть оттянуть вражеские резервы максимум. И понятно, что враг на Курщине будет нависать все больше и больше... Это не Угледар, это не Покровск, не Часов Яр. Держаться за ту Суджу смысла нет. По мере накопления там сил противника, соотношение будет его расти в сторону врага. Надо будет отходить на свою территорию. Главное - удержаться на украинской границе", - подчеркнул Лакийчук.

Потери россиян в Курской области

Как сообщал УНИАН, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Курской области российские войска за месяц боев потеряли около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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