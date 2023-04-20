Нейтральная Швейцария нашла в себе силы запретить своим гражданам и фирмам иметь дело с террористами Пригожина.

Власти Швейцарии объявили о введении санкций против российской "Группы Вагнера" и связанного с группировкой информагентства РИА "ФАН". Об этом сообщил Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии.

Отмечается, что 14 апреля ЕС ввел санкции против "Группы Вагнера" из-за ее активного участия в военной агрессии России против Украины.

Швейцарские власти подчеркивают, что данная организация "служит инструментом российской гибридной войны", хотя ее юридическая природа неясна, а сама "Группа Вагнера" является частью сложной сети международных компаний, связанных друг с другом логистическими сетями и пересекающимися структурами собственности.

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"В то же время ЕС ввел санкции против российского информационного агентства РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. Швейцария в настоящее время также вводит санкции против этих двух организаций, тем самым усиливая воздействие мер ЕС", – говорится в сообщении.

Группа Вагнера – последние новости

На этой неделе правозащитный портал "Гулагу.нет" опубликовал интервью с двумя бывшими боевиками "Вагнера", которые под запись признались в массовых убийствах пленных, гражданских и российских "отказников". После этого в России на них объявили охоту.

Также недавно появились сведения, что "Группа Вагнера", вероятно, начала использовать российских "мобиков" вместо заключенных, которых Пригожину запретили вербовать еще в январе. Утверждается, что мобилизованных заставляют подписать некий "контракт" с "Группой Вагнера". Это юридический абсурд, поскольку данная группировка сама по себе является нелегальной по российским законам.

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