По словам аналитиков, статус таких военных остается непонятным.

Российская частная военная компания "Вагнера" может заставлять мобилизованных подписывать с ними контракты.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, российские источники ранее заявляли о пропаже 100 мобилизованных в Луганской области после отказа подписывать контракт с "Вагнером". Позже появились кадры с геолокацией, которые показывают, как бойцы ЧВК задерживают мобилизованных в Кадиевке, перед отправкой на подготовку.

"Министерство обороны (МО) России может разрешить мобилизованному персоналу выполнять свои служебные обязанности, подписав контракты с группой "Вагнера", хотя статус мобилизованного персонала, изначально закрепленного за обычными российскими частями, подписавшими контракты с "Вагнером", непонятен", - добавляют аналитики.

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Мобилизация в России

В России недавно упростили порядок мобилизации. Там создали единый реестр военнообязанных, который предусматривает введение электронных повесток.

После принятия закона россияне в Сети начали активно критиковать власть. В частности, они заговорили о революции и бегстве из РФ.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что законом об электронных повестках президент РФ Владимир Путин вернул крепостное право в Россию. Фактически в РФ объявлена всеобщая мобилизация.

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