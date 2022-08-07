Техника отличается скорострельностью и мобильностью.

Украинские артиллеристы в борьбе против российских оккупантов активно применяют британские 105-мм гаубицы L119. Они используются для поражения вражеских целей на Херсонщине.

Пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск посвятил отдельный ролик этой технике. На видео показывается, как украинские защитники управляются с гаубицами, и рассказывается, в чем их главное преимущество.

Первые кадры демонстрируют, как воины ДШВ приехали на позиции в поле и установили гаубицы. Затем они подготовили боеприпасы и начали вести огонь. После череды залпов бойцы замаскировали технику с помощью сена, чтобы ее было трудно обнаружить при разведке с беспилотников.

"Это вооружение поступило к нам от партнеров, именно в Десантно-штурмовые войска, и мы сейчас это вооружение осваиваем. И уверенно осваиваем, и уже хорошо с ним даем отпор нашим врагам, и освобождаем украинскую землю. Преимущество этой пушки в том, что она, во-первых, намного легче в сравнении с Д-30 (122-мм советская гаубица, — УНИАН), мобильнее, быстрее в развертывании. Ну и также точнее. Боеприпасы меньше весят. И конечно, меньшая техника, которая должна ее передвигать. Это может быть даже легковой джип, который может ее потащить, и меньше будет заметным, меньше будет шума", — заявил один из бойцов.

По его словам, для ДШВ важно оставаться вне поля зрения противника. Тогда они могут эффективнее поддерживать другие подразделения, которые ведут штурмовые действия.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что США готовят крупнейший пакет военной помощи для Украины стоимостью $1 миллиард. В него должны войти боеприпасы для HIMARS и NASAMS, а также до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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