Эти самолеты могут помочь нанести военное поражение России, заявил разведчик.

Учитывая то, что давние надежды Украины на американские истребители F-16 стали реальностью, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов озвучил СNN еще одну просьбу, касающуюся самолетов для украинских защитников.

Сообщается, что он хочет видеть в руках Украины штурмовики, подобные американскому А-10.

"Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России", - заявил разведчик.

Издание пишет, что, несмотря на то, что этому самолету уже несколько десятилетий, он прославился своим мастерством против иракской бронетехники во время первой войны в Персидском заливе и до сих пор пользуется похвалой среди пилотов и американских солдат. Хотя Конгресс США стремится исключить его из арсенала ВВС США.

СNN прогнозирует, что передача новых самолетов Украине может быть оказаться маловероятной, поскольку помощь Киеву связана с более масштабным компромиссом по иммиграционной политике США, против которой выступает Дональд Трамп и его союзники в Конгрессе.

Штурмовик А-10 - главные преимущества самолета

Штурмовики А-10 предназначены для нанесения ударов по переднему краю войск противника и воздушной поддержки наземных подразделений. Сконструированы максимально живучими, могут вернуться на базу на одном двигателе, с половиной хвостового оперения, одним рулем высоты и половиной крыла.

А-10 эффективно бронированы и вооружены "до зубов". Гглавное оружие - 30-мм автоматическая пушку GAU-8 Avenger, которая весит 1,8 тонны. Она имеет темп стрельбы в 3900 выстрелов в минуту и ​​в секунду выпускает 65 снарядов, которые могут пробивать танки на расстоянии до 1,2 км.

Кроме этого, А-10 может нести до 7,2 тонн оружия на 11 узлах подвески. В частности, высокоточные противотанковые ракеты AGM-65 Maverick с дальностью пуска до 28 км, реактивные снаряды, а также высокоточные и обычные бомбы.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Как писал УНИАН, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила уверенность, что страна сможет передать Украине истребители F-16 в текущем году:

"Украинцы упорно работают над этим. Это произойдет в этом году. Я в этом уверена, но не могу сейчас назвать конкретное время и дату".

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