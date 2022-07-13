Оккупанты передвигались по проселочной дороге и не смогли скрыться от украинских воинов.

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады записали на свой счет еще две уничтоженные вражеские цели. Они взорвали танки российских оккупантов вместе с экипажами.

О метких ударах по противнику сообщили в пресс-центре Сухопутных войск ВС Украины.

"2 уничтоженных танка. 4 ликвидированных российских оккупантов. Так окончилась прогулка двух экипажей. Наши ребята заставляют постоянно быть в напряжении врага, и правильно. Бойтесь, оглядывайтесь. Постоянно. А лучше езжайте домой с чужой земли", — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

На видео, которое прикрепили к посту, демонстрируется уничтожение техники. Танки ехали по проселочной дороге, а бойцы 10-й бригады следили за ними с помощью беспилотника.

Первый удар нанесли по передней боевой машине. Она начала замедлять движение и съехала на обочину. Второй танк пытался подтолкнуть первый и даже смог его миновать, однако далеко убежать не удалось. Техника проехала около километра, после чего бойцы 10-й бригады взорвали ее меткими выстрелами.

Напомним, это не весь "улов" ВСУ за 13 июля. Ранее УНИАН сообщал, что на Харьковщине бойцы полка "Азов" ликвидировали 37 оккупантов и девять единиц вражеской техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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