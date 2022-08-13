Сегодня производство "Калибров" практически остановлено.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о возможностях Российской Федерации в производстве ракет и снарядов.

Свое мнение он высказал на YouTube.

Жданов считает, что сейчас Россия не испытывает проблем с производством боеприпасов.

"У них есть предприятие, которое выпускает практически все виды боеприпасов. Я так понимаю, что это предприятие не работает на полную мощность благодаря санкциям. Потому что для производства снаряда нужно взрывчатое вещество, нужна металлургия, которая отольет сталь и сделает болванки, их нужно проточить, а потом оснастить соответствующими элементами. Во взрывателях могут быть импортные компоненты, а все остальное Россия может производить самостоятельно", - рассказал он.

За счет падения экономики объемы производства на этом заводе не соответствуют промышленным, отмечает эксперт.

"Они и не спешат их наращивать, потому что у них запас готовых боеприпасов практически бездонный. Все, что Советский Союз накопил за эти годы, они могут спокойно использовать", - отметил Жданов.

В то же время РФ испытывает серьезные проблемы с производством ракет.

"Все ракеты Российской Федерации имеют импортные комплектующие. Если не находится лазейка по обходу санкций, то предприятие стоит и не может выпускать ракеты. Ранее звучало в прессе, что Россия даже в довоенный период могла выпустить до одного "Калибра" в месяц. Это когда были импортные комплектующие. Сегодня производство "Калибров" практически остановлено", - сообщил эксперт.

По его словам, Россия может самостоятельно производить только корпус этой ракеты.

Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал, сколько ракет осталось у России.

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