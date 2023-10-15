Несмотря на колоссальные усилия, успех агрессора под Авдеевкой сейчас имеет ограниченный тактический характер.

Российская армия продолжает массированный штурм Авдеевки, но успехи захватчиков являются крайне незначительными и оплачиваются большими потерями. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики констатируют наличие геолоцированных кадров с фронта, которые указывают на незначительное продвижение российских войск к северу от породного отвала севернее Авдеевки. Также подтверждено продвижение агрессора к югу от Авдеевки. Однако российские источники утверждают, что украинские оборонительные укрепления вокруг Авдеевки представляют для захватчиков серьезную проблему.

"Некоторые российские источники указали, что проблемы России с медицинским обеспечением также препятствуют продвижению России в районе Авдеевки. 12 октября один российский источник заявил, что в оккупированной Горловке и Донецке возле Авдеевки не хватает хирургов, и призвал российских врачей ехать на фронт, чтобы помочь лечить раненых российских солдат", – отмечают аналитики.

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В свою очередь украинские войска в течение 14 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины. ISW со ссылкой на геолоцированные кадры говорит об украинском продвижении к западу от Донецка - к северу от Марьинки.

Кроме того, аналитики ссылаются на российский военного блогера Семена Пегова (известный как WarGonzo), который заявил о незначительном продвижении украинской армии к западу от Работиного в направлении села Ровное.

Битва за Авдеевку - последние новости

Как писал УНИАН, в течение последней недели российский агрессор ведет массированный штурм Авдеевки, стремясь окружить украинский гарнизон и захватить остатки города. За пять суток активных штурмов россияне понесли колоссальные потери в технике и живой силе, говорит спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что позиции украинских войск в районе Авдеевки готовили к обороне с 2014 года. По его словам, сейчас даже сами российские оккупанты сетуют на решение своего командования относительно штурмов города и интересуются, когда будет "искоренена "мурадовщина".

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