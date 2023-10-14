Из-за россиян в Авдеевке нельзя искать людей, которые могли оказаться под завалами разрушенных домов.

Российские оккупанты пытаются окружить город Авдеевка Донецкой области и для реализации своих задач бросают все больше сил.

Противники по состоянию на субботу, 14 октября, уже пятые сутки не прекращают обстрелы и штурмовые действия, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона. "...Пытаются все же Авдеевку окружить. Все больше и больше сил бросают для реализации своих этих задач", - заявил чиновник.

Он добавил, что над городом постоянно кружат вражеские беспилотники, и как только захватчики видят где-то скопление людей, то наносят по ним удары. Барабаш подчеркнул, что из-за этого под завалами разрушенных домов невозможно искать людей.

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По его словам, в ночь на 14 число враги не наносили по Авдеевке массированные удары, но совершали одиночные обстрелы из артиллерии.

Барабаш также сообщил, что по позициям наших воинов оккупанты не прекращали наносить удары со всех видов вооружения - непрерывно бьет артиллерия, почти постоянно продолжается стрелковое противостояние.

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Российские захватчики уже длительное время бьют по Авдеевке из различного вооружения, в городе очень много разрушений, местных жителей эвакуировали. Под Авдеевкой боевые действия обострились 10 октября. Сообщалось, что враг хочет окружить город. Противники атакуют украинских воинов и получают достойный отпор.

По словам представителя Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, оккупанты пытаются взять под контроль Авдеевку, поскольку им нужны хоть какие-то "победы".

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