В отличие от Бахмута, Авдеевка – это сплошная промзона, подчеркнул Снегирев.

Позиции украинских войск в районе Авдеевки Донецкой области готовились с 2014 года. Враг уже 9 лет не может прорвать там оборону ВСУ.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный эксперт, сопредседатель ОИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Он отметил, что уже сами российские оккупанты сетуют на решение своего командования относительно штурмов города и интересуются, когда будет "искоренена "мурадовщина".

"Я объясняю: это тот самый российский командующий, который в лоб бросал танковые колонны на штурм Угледара. У них тот же вопрос, сколько может продолжаться этот идиотизм. И соответственно уже оценка событий у россиян по штурму Авдеевки непобедима, они задают себе вопрос, второй ли это Бахмут. При этом, они понимают, что Бахмут они штурмовали 9 месяцев", – пояснил эксперт.

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В то же время Снегирев прокомментировал оценки некоторых экспертов о том, что россияне хотят захватить Авдеевку до 31 декабря, чтобы сделать подарок российскому диктатору Путину. Он отметил, что в отличие от Бахмута, Авдеевка – это сплошная промзона.

"Здесь огневые позиции ВСУ готовились с 2014 года, сами россияне вынуждены признать, что позиции "закатаны" в бетон. Авдеевский коксохимический комбинат – это даже не Мариуполь, не Азовсталь, потому что позиции были подготовлены заранее. Они 9 лет не могут прорвать линию обороны", – добавил военный эксперт.

По его словам, об этом стоит говорить и успокоить украинцев, поскольку даже сами же захватчики сегодня опровергли свое же заявление о том, что они "успешно захватили террикон и вышли чуть ли не к железнодорожному пути".

Бои в районе Авдеевки

Несколько дней назад российские оккупанты серьезно активизировали свои штурмы в районе Авдеевки. Авдеевское направление уже которые сутки является одним из самых горячих на фронте. По данным Генштаба, в эти сутки Силы обороны отбили там 15 атак оккупантов.

Военный 109 батальона ВСУ, нардеп 7 и 8 созывов Егор Фирсов заявил, что россияне под Авдеевкой разбиты, однако враг не оставит попыток захватить город, несмотря на бешеные потери. Он подчеркнул, что в моргах и больницах оккупированного Донецка сейчас много оккупантов, которые шли в штурмы под Авдеевкой.

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