Стало известно, что часть бойцов погибла, а часть попала в плен.

Шестеро белорусских добровольцев из полка им. Кастуся Калиновского не вернулись из-под Лисичанска после того, как 26 июня оказались на пути колонны российских войск и дали бой.

Об этом сообщило издание"Наша Ніва". До последнего была надежда, что кто-то из добровольцев выжил. Однако сегодня стало известно, что часть бойцов погибла, а часть попала в плен.

Последнее сообщение от ребят было: "На нас идет танк. Работали над этим".

Издание отмечает, что с задания не вернулись Иван "Брест" Марчук и еще пять человек. В полку сообщают, что сейчас их разыскивают.

Как рассказывают очевидцы событий, часть белорусов вместе с "Брестом" прикрывала отход второй половины группы, "Брест" был тяжело ранен в ногу и голову. В этом бою он уничтожил по меньшей мере один фашистский танк.

Марчука опознали на фото, опубликованном 30 июня российскими военными. Однако "Наша Нива" не сообщила эту информацию, пока не было официального подтверждения, а судьба других пропавших без вести бойцов неизвестна.

5 июля в одном из российских телеграм-каналов было показано видео пленного Яна Джурбейка по прозвищу "Тромбли" из села Лясного под Минском. На канале утверждают, что он - не единственный пленный.

В полку говорят, что делают все возможное, чтобы вернуть своих ребят. Солдаты получили приказ в случае захвата, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, "говорить то, что от них хочет услышать враг", добавляют там.

"Наша Нива" отмечает, что это – наибольшие потери белорусского подразделения в войне против российских оккупантов. Всего в разных подразделениях с украинской стороны погибло 7 белорусских добровольцев.

Иван "Брест" Марчук пошел защищать Украину еще в 2014 году. Впоследствии служил во французском Иностранном легионе. С началом полномасштабной войны Марчук стал лицом белорусской части им. Кастуся Калиновского, которая сначала была батальоном, а впоследствии переросла в полк.

Как сообщал УНИАН, 3 июня белорусский военнослужащий полка им. Кастуся Калиновского ВСУ Вадим Кабанчук прокомментировал маневры армии Беларуси у границы с Волынской областью и рассказал о боевом духе армии Лукашенко.

Вас также могут заинтересовать новости: