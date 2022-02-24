В Офисе президента заявляют, что российская армия точно сегодня будет продолжать бомбардировать военную инфраструктуру Украины и аэродромы.

В Офисе президента заявляют, что сейчас бои идут практически по всему периметру границ с Российской Федерацией, поскольку российские войска наступают на Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил на брифинге. "Что касается наших военных, то идут бои практически по всему периметру наших границ", - сказал Подоляк. При этом он отметил, что ситуация управляемая.

"Должен только предупредить, что могут быть какие-то эксцессы, как у нас это происходит с обстрелами городов (российская армия наносит воздушные и ракетные удары, а также отправляет самолеты и вертолеты - УНИАН), прежде всего аэродромов, военной инфраструктуры и прочее. Эти эксцессы будут продолжаться в течение сегодняшнего дня точно", - сказал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.