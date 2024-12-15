Российские командиры не рассчитывают, что их солдаты после штурма вернутся на позиции живыми.

На Северском направлении продолжаются штурмы. Российские командиры отправляют оккупантов в одну сторону, без надежды, что они вернутся. Об этом в эфире канала "Киев24" заявил Степан Барна, командир подразделения "БАРНИ" мотопехотного батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

Как отметил военный, оккупанты едут на штурм мотоциклами. Часть из них перехватывают украинские воины. Горючего в этих транспортных средствах хватает только в одну сторону. Никто не рассчитывает, что солдаты вернутся обратно.

"Комфортнее всего им передвигаться на багги, но попадаются и мотоциклы. Очень много таких мотоциклов попадает к нам в руки. Очевидно, мы видим, что заправка происходила в одну сторону. То есть, так, что мотоцикл обратно точно не вернется", - отметил Барна.

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Военный добавил, что враг атакует на Северском направлении из всех средств. Россияне пытаются быстро прорвать линию обороны.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал Генштаб ВСУ, 14 декабря на фронте произошло 276 боевых столкновений. Наибольшее количество атак со стороны оккупантов было зафиксировано на Северском, Покровском, Кураховском, Времовском направлениях и в Курской области РФ.

По данным проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в районе Двуречной и Лозовой в Харьковской области. Отмечалось, что плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Масютовки "постепенно превращается в плацдарм в Двуречной".

Тем временем Силы обороны отбросили войска РФ у Песчаного на Покровском направлении - на этом участке фронта между ВСУ и россиянами состоялся встречный бой.

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