На Северском направлении продолжаются штурмы. Российские командиры отправляют оккупантов в одну сторону, без надежды, что они вернутся. Об этом в эфире канала "Киев24" заявил Степан Барна, командир подразделения "БАРНИ" мотопехотного батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс".
Как отметил военный, оккупанты едут на штурм мотоциклами. Часть из них перехватывают украинские воины. Горючего в этих транспортных средствах хватает только в одну сторону. Никто не рассчитывает, что солдаты вернутся обратно.
"Комфортнее всего им передвигаться на багги, но попадаются и мотоциклы. Очень много таких мотоциклов попадает к нам в руки. Очевидно, мы видим, что заправка происходила в одну сторону. То есть, так, что мотоцикл обратно точно не вернется", - отметил Барна.
Военный добавил, что враг атакует на Северском направлении из всех средств. Россияне пытаются быстро прорвать линию обороны.
Война в Украине - последние новости с фронта
Как сообщал Генштаб ВСУ, 14 декабря на фронте произошло 276 боевых столкновений. Наибольшее количество атак со стороны оккупантов было зафиксировано на Северском, Покровском, Кураховском, Времовском направлениях и в Курской области РФ.
По данным проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в районе Двуречной и Лозовой в Харьковской области. Отмечалось, что плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Масютовки "постепенно превращается в плацдарм в Двуречной".
Тем временем Силы обороны отбросили войска РФ у Песчаного на Покровском направлении - на этом участке фронта между ВСУ и россиянами состоялся встречный бой.