Защитники Украины взяли в Северодонецке в плен шестерых боевиков.

В Северодонецке ВСУ осуществили пробные контратаки. Украинские защитники смогли подвинуть рашистов на некоторых улицах города, шестерых оккупантов удалось взять в плен.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он рассказал, что город еще рано считать полностью захваченным оккупантами. В Северодонецке продолжаются бои, защитники Украины провели пробные контратаки.

"Не ставьте крест на Северодонецке!... Оккупировано около 80% областного центра, включая восточные кварталы города. Уличные бои продолжаются. На некоторых улицах наши защитники одержали успех, проведены пробные контратаки, в плену шесть рашистів. Ждем сведения, которые могут нам помочь отбить орков за пределы города", - отметил Гайдай.

Он также добавил, что не будет рассказывать подробности о пленных оккупантах. Больше информации появится после того, как украинские военные допросят рашистів.

"За Северодонецк будут биться до конца! Под обстрелами вся свободная Луганщина. Нам удается завозить гумвантажі до многих населенных пунктов и даже эвакуировать людей", - говорится в сообщении.

Гайдай рассказал и о Лисичанске, который находится рядом с Северодонецком. Город остается под украинским контролем. Лисичанск - выгодная в военном плане позиция. Расположение города на возвышенности дает много возможностей, поэтому оборона этого населенного пункта мощная, добавил Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в США считают, что битва за Северодонецк вряд ли станет ключом кампании РФ на Донбассе.

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