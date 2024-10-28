Сегодня Южная Корея выступит в совете НАТО.

В понедельник, 28 октября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступит с официальным заявлением о развертывании войск Северной Кореи в России.

Как сообщают в пресс-службе НАТО, сегодня делегация высокого уровня из Южной Кореи проведет в Североатлантическом совете брифинг по прибытию войск КНДР на территорию Российской Федерации. После этого заседания генсек сделает короткое заявление для средств массовой информации.

Отмечается, что на встречу также пригласили послов государств-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии и Новой Зеландии.

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Войска КНДР в войне

Как известно, уже ряд стран подтвердил, что Северная Корея развернула свои силы на территории Российской Федерации. Кремлевский правитель Путин не опроверг это, а публично напомнил о договоре с КНДР, который и предусматривает такую помощь со стороны партнера.

По данным украинской разведки, первые военные Северной Кореи уже прибыли в Курскую область. Тем временем офицеры обучают российских захватчиков на оккупированных территориях Украины.

В Южной Корее уже заявили, что рассматривают вопрос предоставления Украине военной помощи.

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