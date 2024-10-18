Северокорейские власти вряд ли отправят в Украину более 150 тысяч своих военных, поделился мнением волонтер.

Для того, чтобы переломить ход войны в Украине, КНДР должна отправить россиянам критическое количество солдат, которые будут участвовать в боевых действиях, а это маловероятно.

Повлиять на ситуацию на фронте могут примерно более 100 тысяч солдат из Северной Кореи, таким мнением во время интервью УНИАН поделился военный эксперт и основатель благотворительного фонда "Реактивная Почта" Павел Нарожный.

"Для перелома хода боевых действий нужно критическое количество солдат из КНДР, которые будут воевать. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, на фронте должно быть около 100 тысяч северокорейских бойцов", - сказал собеседник.

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По его мнению, если КНДР из своей примерно миллионной армии отправит на помощь России, условно говоря, 150 тысяч солдат, то для ее сил, которые останутся на собственной территории, возникнет серьезная опасность:

"Маловероятно, что Северная Корея отправит такое количество военных в нашу страну, поскольку у них есть постоянная напряженность в отношениях с Южной Кореей".

В центре внимания помощь КНДР России - что известно

Ранее сообщалось, что Северная Корея предоставляла россиянам боеприпасы и баллистические ракеты, которые оккупанты потом использовали против украинцев.

17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что можно говорить об официальном подтверждении того, то Северная Корея втягивается в войну против Украины и будет помогать РФ. По его словам, офицеры из КНДР уже находятся на временно оккупированных землях нашего государства и тренируют российских захватчиков.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждал, что российские власти хотят использовать северокорейских солдат на фронте как пушечное мясо.

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