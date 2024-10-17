Это означает эскалацию войны против Украины, перерастание ее в большие масштабы, считает Сибига.

Россия хочет использовать северокорейских военных как пушечное мясо на поле боя в Украине. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Барта Эйде.

Он подчеркнул, что по информации наших спецслужб, разведывательных органов, речь идет не о наемниках северокорейских, которые будут участвовать в вооруженной агрессии России против Украины, а о "полноценных военных подразделениях, регулярных войсках Северной Кореи".

По его словам, это означает эскалацию войны против Украины, перерастание ее в большие масштабы.

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"Это угрожающая ситуация, которая требует твердой реакции мира. То же самое мы можем говорить о поставках баллистических ракет Ираном", - подчеркнул Сибига.

По его словам, это может существенно влиять на ситуацию на поле боя, поэтому это необходимо предотвратить и остановить такую угрозу. Он отметил необходимость дополнительных санкций, наращивании военной помощи Украине. Сибига объяснил:

"Мы убеждены, что россияне хотят использовать этих северокорейских военных как пушечное мясо. Они понимают насколько чувствительным в российском обществе является вопрос мобилизации, поэтому за счет таких втягиваний других стран в войну, они пытаются решать свои внутриполитические ситуации и снимать напряжение".

При этом он добавил, что Украина уже видела такую ситуацию на примере наемников из некоторых стран индо-тихоокеанского региона.

"После того как у нас были конкретные доказательства участия наемников из некоторых стран, мы сразу обратились к этим столицам. Кстати, были и пленные из этих стран. Мы обратились к этим столицам, чтобы прекратить эту позорную практику поставки наемников для российской захватнической армии", - сказал министр иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде выразил обеспокоенность по поводу информации о возможном участии военных КНДР в российско-ураинской войне. При этом добавил, что в такой ситуации, это является еще и свидетельством того, что у России проблемы, если она просит помощи у Северной Кореи.

Военные из КНДР в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции после участия в заседании Европейского Совета 17 октября, что офицеры из Северной Кореи, по данным разведки, уже тренируют солдат российской захватнической армии на оккупированной территории Украины.

Зеленский сообщил, что есть информация, что Северная Корея готовит контингент, который готова отправить воевать против Украины.

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