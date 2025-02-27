Войска были отправлены в январе и феврале.

Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на данные разведки.

По оценкам разведки, Северная Корея направила в Россию в январе и феврале более 1000 военнослужащих в дополнение к примерно 11 000 военнослужащих, уже размещенных в стране для борьбы с украинскими войсками.

При этом представитель разведки заявил, что Северная Корея также готовится к отправке дополнительных войск в Россию.

Видео дня

В то же время, в южнокорейской разведке не сообщили, были ли переброшены эти дополнительные войска в Курскую область России.

Войска КНДР в войне России в Украине

Ранее сообщалось, что войска Северной Кореи снова появились в Курской области России, применяя новую тактику пехотинских атак и используя уникальные мобильные ракетные установки "Булсае-4" для нацеливания на украинские транспортные средства.

Ранее северокорейские силы действовали преимущественно ротами по 100-200 человек, однако сейчас их атаки происходят меньшими группами - взводами по 50 бойцов. Это позволяет им избегать обнаружения украинскими беспилотниками и уменьшать потери в случае ударов.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия, вероятно, перебросит еще около 2-3 тысяч северокорейских военных в Курскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: