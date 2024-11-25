В американском оборонном ведомстве объяснили, есть ли признаки переброски солдат из Северной Кореи на украинскую территорию.

Пока нет признаков того, что военные, которых Северная Корея (КНДР) направила в поддержку военных усилий России, находятся на территории Украины или продвигаются в этом направлении.

"Нет никаких признаков того, что в Украине есть солдаты КНДР", – заявила во время брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

При этом американское оборонное ведомство подтверждает пребывание военных КНДР на территории Курской области РФ, граничащей с Украиной. В то же время передвижение подразделений с северокорейскими солдатами на украинскую территорию пока не фиксировалось.

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Поддержка войны РФ против Украины со стороны КНДР

Северная Корея – одна из немногих стран, которые публично присылают России помощь для ее войны против Украины. До недавнего времени поддержка Пхеньяна ограничивалась оружием. В частности, в Россию поступали ракеты KN-23, которыми оккупанты били по украинским городам.

Однако несколько недель назад стало известно, что КНДР отправила в Россию несколько тысяч военных. Украинские власти сообщали, что 11 тысяч северокорейских солдат РФ перебросила в Курскую область, часть которой с августа удерживают Силы обороны Украины.

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич рассказал, что солдаты КНДР уже участвовали в боях против ВСУ.

Тем временем Reuters сообщает, что Северная Корея расширяет завод по производству ракет KN-23, которые Россия использует против Украины. Речь идет о предприятии, известном как завод имени 11 февраля, что является частью машиностроительного комплекса Ренсон в Хамхуне. И это единственный завод, производящий твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11.

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